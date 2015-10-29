منظمة الصحة: ثلثا سكان العالم دون الخمسين يعانون من مرض الهربس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن ثلثى سكان العالم دون سن الخمسين يعانون من فيروس مرض القوباء الجلدى "الحلأ أو الهربس" الذى يتسبب فى قروح حول الفم، وذلك فى أول تقدير من نوعه بشأن مدى شيوع هذا الفيروس.

وقالت دراسة للمنظمة إن أكثر من 3.2 مليار شخص دون سن الخمسين يعانون من فيروس "هربس سيمبلكس" من النوع الأول وعادة ما يصابون بالفيروس فى مرحلة الطفولة.

يضاف إلى ذلك 417 مليون شخص فى سن تتراوح بين 17 و49 عاما ممن يعانون من نوع آخر من المرض الذى يتسبب فى قوباء الأعضاء التناسلية.

ويتسبب النوع الأول عادة فى تقرحات الفم ولا يؤثر على الأعضاء التناسلية، لكنه يصبح بصورة متزايدة سببًا للعدوى التناسلية لا سيما فى الدول الغنية.

ويرجع ذلك إلى أن إجراءات النظافة المتطورة فى الدول الغنية تحد من معدلات الإصابة بالنوع الأول لدى الأطفال، فيما يتعرض من هم فى متوسط العمر لمخاطر أكبر للإصابة بالفيروس من خلال ممارسة الجنس عن طريق الفم عندما تنشط لديهم الغريزة الجنسية.

ويزيد مرض الهربس من النوع الثانى من مخاطر الإصابة وانتشار فيروس مرض الإيدز، فى حين لا يعرف سوى النزر اليسير عن العلاقة بين المرضين.

وقال سامى جوتليب المسؤول الطبى بمنظمة الصحة العالمية "نحتاج للإسراع بابتكار لقاحات ضد فيروس هربس سيمبلكس، وإذا تم ابتكار لقاح يقضى على فيروسى نوعى المرض فسيعود ذلك بفوائد جمة".

وقالت ناتالى بروتيت وهى مسؤولة بمنظمة الصحة أيضًا، إن المراكز القومية الأمريكية للصحة وشركات منها جلاكسو سميثكلاين تشارك فى تجارب لتحديد أفضل أسلوب علاجى سواء عن طريق العقاقير أو اللقاحات الوقائية.

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