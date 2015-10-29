بالصور.. صينى تتحول عنقه إلى "رقبة حصان" بعد تناول آلاف اللترات من الخمور

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على واحدة من أغرب الحالات المرضية على الإطلاق، حيث أصيب صينى، يدعى هونج شو، بمرض خطير جعل عنقه شبيهة برقبة الحصان، نظراً لإفراطه فى شرب الخمور وتناول ما يقرب من 1 لتر يومياً من المشروبات الكحولية على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

وكشف التقرير أن المرض الذى أصيب به هونج شو، يعرف باسم "داء ماديلونج Madelung's disease"، ويعنى الترسيب المتناظر والمتماثل للنسيج الدهنى على الجزء الأعلى للظهر والأكتاف والرقبة، وهو بالفعل أصيب بترسبات ضخمة من الدهون حول رقبته، جعلتها أشبه بعنق الحصان.

>وتسبب تناول الخمور فى وصول طول رقبته من الجانب الأمامى إلى 14 سم، وعرضها إلى 16 سنتيمتر، بينما وصل عرضها من الجانب الخلفى إلى 19.5 سم.

وأكد التقرير أن هذا المرض النادر يصيب 400 شخصاً فقط حول العالم، لافتاً أنه تسبب فى معاناة الرجل الصينى من مشاكل مرضية خطيرة وأصبح يواجه صعوبات كبيرة أثناء الحركة والأكل وحتى عند التنفس.

وخضع "هونج شو" مؤخراً لعمليات جراحية عديدة، ومن المتوقع أن يتعافى من هذا المرض الخطير.



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