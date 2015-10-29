"القابضه للمياه" تقرر تعين المهندس محمود نافع رئيسا لشركة صرف صحى الاسكندرية

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، تعيين المهندس محمود نافع، رئيس شركة مياه سوهاج، رئيسا لشركة صرف صحى الإسكندرية خلفا للواء يسرى هنرى، الذى تمت إقالته على خلفية أحداث الإسكندرية.

وقررت الجمعية أيضا تعين المهندس ناجح إبراهيم، رئيسا لشركة مياه سوهاج والذى كان يشغل رئيس شركة مياه البحر الاحمر، ثم القائم باعمال رئيس شركة مياه بنى سويف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان قد قرر إقالة اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة صرف صحى الإسكندرية وذلك بعد غرق شوارع المحافظة بمياه الامطار وعدم إستعداد الشركة للأمطار.