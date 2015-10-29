فائزون بمسابقة الـ30 ألف معلم يتظاهرون بمحيط الوزراء

نظم عدد من الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بإلغاء الاغتراب وتطبيق مبدأ العدالة فى التوزيع وتطوير الإدارات التعليمية.

قال محمد أحمد محمود لـ"اليوم السابع"، إن المعلمين يطالبون مجلس الوزراء بإلغاء الاغتراب، نظرا لعدم توفير سكن ملائم وتفعيل قانون لم الشمل حتى لا تفكك الأسرة.

وفى نفس السياق أكدت إحدى المعلمات أنها ذهبت إلى شئون العاملين لتقديم طلب بمرافقة الزوج، وقال لها أحد المسئولين، إن القانون لا يسمح بمرافقة الزوج إلا بعد عامين وهذا الأمر غير إنسانى.

وأضافت أن هناك عجزا كبيرا فى إعداد المدرسين وتكدسا فى الفصول، وأن العملية التعليمية فى مصر لن تستقيم فى حال اتباع هذه السياسات.

وأشار أحد المعلمين إلى أن قرار محو الأمية الذى يتطلب تعليم 10 أشخاص أميين خلال سنة، وهم مغربون بعيدا عن محافظاتهم مما يصعب تنفيذه.

وحمل المحتجون لافتات مكتوب عليها "لا للاغتراب" "لا التشتت الأسرى" "لا لمحو الأمية".