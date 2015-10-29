جمعة لـ في الجول: شكرا فتحي على يوم رائع مع السعيد وأخلاق الأهلي

أثنى وائل جمعة نجم الأهلي ومدير الكرة الأسبق في الفريق على دعوة أحمد فتحي لاعب الشياطين الحمر التي حضرها ومحمد أبو تريكة وسيد معوض والعديد من نجوم الجيل الحالي للكتيبة الحمراء.

وقال الصخرة لـFilGoal.com: "تلك العزومة تقليد في الأهلي. كل فترة يجب أن يدعو واحد باقي الكتيبة"

وأضاف "شكرا فتحي. فهذه الأجواء تدل على قيمة النادي الاهلي وأخلاق لاعبيه وما تربوا عليه".

فتحي اتصل بلاعبين سابقين في الأهلي يتقدمهم محمد أبو تريكة وسيد معوض مع صخرة الكرة المصرية وائل جمعة.

ودعاهم إلى منزله مع نجوم الفريق حاليا يقودهم عبد الله السعيد.

وتابع جمعة عن علاقته بعبد الله السعيد وحسام غالي ثنائي الأهلي "جيدة جدا. وهذا يظهر في ذلك اليوم الرائع الذي أشكر فتحي عليه فعلا".