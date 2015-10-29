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فوز 10 مسلمين بمقاعد فى البرلمان الكندي

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فوز 10 مسلمين بمقاعد فى البرلمان الكندي فوز 10 مسلمين بمقاعد فى البرلمان الكندي

البرلمان الكندي يضم 10 نواب مسلمين

ضم البرلمان الكندي الجديد 10 نواب مسلمين في سابقة هي الأولى من نوعها بعد أيام من فوز الحزب الليبرالي بالانتخابات ليحصد مقاعد الأغلبية في البرلمان بإجمالي 184 مقعدا.

ويعود تاريخ حصول أول مسلم كندي على عضوية بالبرلمان إلى عام 1997، عندما حصل رحيم جعفر على عضوية البرلمان في الفترة بين 1997/2008، أما أول امرأة مسلمة تدخل البرلمان، فكانت ياسمين راتانسي في الفترة بين 2004-2011.

لكن المشاركة العربية في البرلمان الكندي سبقت مشاركة المسلمين، حيث كان الكندي الفلسطيني الأصل بيير دي عنة أول عربي في مجلس العموم الكندي بين عامي 1968-1984.

وفاز كلاً من سلمى زاهد و إقرأ خالد باكستانيين الأصل ، ومجيد جوهري و علي إحساسي إيرانيين الأصل ،ومروان طبارة لبناني الأصل ، ومريم منصف أفغانية الأصل ، و عمر الغبرا سوري الأصل ، وعارف فيراني أوغندي الأصل ، وياسمين راتانسي تنزانية الأصل ، وأحمد حسين صومالي الأصل بمقاعد في البرلمان الكندي

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