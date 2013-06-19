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غدا.. الحكم على "علاء" و"جمال" و"شفيق" في قضية أرض الطيارين

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غدا.. الحكم على "علاء" و"جمال" و"شفيق" في قضية أرض الطيارين غدا.. الحكم على "علاء" و"جمال" و"شفيق" في قضية أرض الطيارين

كتب : طارق عباس منذ 2 دقيقة

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمارك مبارك نجلي الرئيس السابق "محبوسين"؛ لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين لأنهم في الفترة من عام 1989 وحتى 2012، بدائرة قسم الجديدة المتهم الأول الفريق أحمد شفيق، باع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.

وأن الفريق أحمد شفيق، منح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.

ونسبت النيابة العامة للواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين تقديم خطاب إلى قاضي التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 في التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختومًا بختم رسمي من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 ما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وأن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدما أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبا فيه تخصيص الأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.

وشمل قرار الإحالة 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محضر رسمي والإضرار العام بالمال، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر، ونبيل شكري، ومحمد رؤوف، ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.

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