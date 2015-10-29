سقوط مدوي لـ«النور» ودعوى طعن اعتراضًا على خسارة أحد مرشحيه في الفيوم

أسفرت النتائج النهائية غير الرسمية، التي أعلنتها اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية في الفيوم، عن فوز المرشحان المستقلان “هشام والي مؤمن”، بمجموع أصوات 26 ألف و779 صوتًا، و”عماد سعد حمودة”، 21 ألف و864 صوتًا بدائرة “بندر الفيوم”.

وأوضحت اللجنة، أن عدد الحاضرين قد بلغ 40 ألف 692صوتًا من إجمالي عدد المقيدين بالدائرة، والبالغ عددهم 249 ألف و166 صوتًا، وكما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 39 ألف و 48 صوتًا، والأصوات الباطلة 1644، وتنافس في هذه الدائرة 4 مرشحين على مقعدين.

وأظهرت النتائج بدائرة “مركز الفيوم”، عن فوز المرشح المستقل، “سيد سلطان”، بمجموع أصوات 30 ألف و738 صوتًا، و”محمد مصطفى الخولى” – مستقل- وعضو سابق عن الحزب الوطني المنحل بمجموع أصوات 27 ألف و966 صوتًا، وتنافس في الدائرة 4 مرشحين على مقعدين.

وأوضحت اللجنة، أن عدد المقيدين بدائرة مركز الفيوم، هو 254 ألف و 323، وعدد الحاضرين 55 ألف و831، وعدد الأصوات الصحيحة 52 ألف و786 صوتًا، والباطلة 3 ألاف و45، وتنافس في هذه الدائرة 4 مرشحين على مقعدين.

وأوضحت نتائج دائرة “إطسا”، نجاح المرشح “ياسر سلومه”، بمجموع أصوات بلغ 33 ألف و991 صوتًا، و”كمال أبوجليل”، 33 ألف و810، و”كامل فيصل موسى” 33 ألف و40 صوتًا، وتنافس في تلك الدائرة 6 مرشحين على 3 مقاعد.

وأظهرت دائرة “طامية”، فاز “أحمد عبدالتواب”، بمجموع أصوات 40 ألف 751 صوتًا، و”محسن أبو سمنة” 35 ألف، وتنافس في تلك الدائرة 4 مرشحين على مقعدين.

وبينت نتائج دائرة “سنورس”، فاز “أحمد مصطفى عبدالواحد”، عضو حزب حماة الوطن، بمجموع أصوات 31 ألف و41 صوت، و”منجود محمد عبدالقوى الهواري”، 28 ألف و953 صوتًا، و”ممدوح الحسيني”، 28 ألف و241 صوتًا، وتنافس في هذه الدائرة 6 مرشحين للفوز بـ 3 مقاعد.

وأظهرت نتائج دائرة مركزي”أبشواي ويوسف الصديق”، فوز “ربيع أبو لطيعة”، بمجموع أصوات 53 ألف و794 صوتًا، و”يوسف الشاذلي”، عضو حزب مستقبل وطن، بـ 48 ألف و263، و”علاء العمدة”، 46 ألف و 331 صوتًا، وتنافس بتلك الدائرة 6 مرشحين على 3 مقاعد.

وكشفت النتيجة عن سقوط مدوي لحزب النور، بعد إخفاق مرشحيه الـ3 بدوائر “إطسا – طامية – وسنورس”، وكذلك إخفاق حزب الوفد بمرشحيه الاثنين بدائرتي “إطسا”، و”يوسف الصديق وأبشواي”.

وقد تقدم مرشح حزب النور، عن دائرة مركز “إطسا” المرشح “مصطفى البنا” بطعن للجنة العليا للانتخابات يتظلم فيه من وجود خطأ في تجميع أصوات الفرز ترتب عليه خسارته في الانتخابات ونجاح مرشح أخر، حيث أن فارق الأصوات وفقًا لما ذكره في الطعن 40 صوتًا فقط بينه وبين الفائز الثالث بالدائرة.