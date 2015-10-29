خروج مصاب الملاريا من الحميات بعد تحسن حالته

قال الدكتور جمال الجوهري، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن الحالة المرضية المصابة بـ«الملاريا»، والتي تم احتجازها بمستشفى حميات بنى سويف الخميس الماضى ، تحسنت حالتها وتم خروجه من المستشفى ويتلقى العلاج داخل منزله تحت إشراف طبى.

وقال وكيل وزارة الصحة، أن الحالة المرضية لشخص اسمه محمود سيد عبدالعاطي، 24 سنة، ويقيم بقرية دموشيا، التابعة لمركز بني سويف، وأنه عاد من السودان مؤخرًا، وكان يتلقى العلاج هناك.

وأشار الجوهري، إلى أن التحاليل أثبتت إصابة المواطن المذكور، والذي يعمل في دولة السودان، وعلى الفور، تم تشكيل لجنة ضمت مديري إدارات الطب الوقائي والمتوطنة والأمراض المعدية، حيث انتقلت إلى منزل المصاب المذكور من أجل فحص 31 شخصًا من المخالطين له، وذلك كإجراء احترازي، وأثبتت التحاليل الواردة من معامل الصحة سلبية إصابتهم بالمرض.