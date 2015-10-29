اللواء شكري سرحان سكرتيرا عاما لمحافظة السويس

استقبل اللواء العربي السروي محافظ السويس صباح اليوم اللواء شكري سرحان السكرتير العام الجديد للمحافظة بمكتبه.

وناقش المحافظ أحوال العمل داخل الديوان العام والملفات الهامة التي تحتاج لمتابعة من السكرتير العام ، وقام اللواء شكري سرحان السكرتير العام للسويس بجولة تفقدية داخل الديوان العام للتعرف على العاملين ومعرفة طبيعة عمل الادارات والاقسام وسير العمل بها.

وطلب السكرتير العام الجديد من مديري الادارات إعداد تقرير عن كل ادارة والسلبيات والايجابيات الموجودة بها ووضع الحلول والاقتراحات لكل مشكلة.