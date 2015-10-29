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انهيار منزل آيل للسقوط دون وفيات او اصابات بالوادى الجديد

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انهيار منزل آيل للسقوط دون وفيات او اصابات بالوادى الجديد انهيار منزل آيل للسقوط دون وفيات او اصابات بالوادى الجديد
انهار منزل آيل للسقوط بأحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد دون وقوع أية اصابات أو وفيات، حيث قامت وحدات الدفاع المدنى بفرض كردون امنى حول المبنى، وتم ازالة المخلفات ورفع الانقاض وتحرر محضر بالواقعة واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى بلاغ يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة حى السبط خلف مدرسة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقلت وحدات الدفاع المدنى ورئاسة مركز الخارجة وقطاع الكهرباء الى موقع المنزل لرفع انقاض المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة وتمت احالته إلى النيابة العامة.

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مصر 365