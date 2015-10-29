لليوم التاسع.. استمرار إضراب عمال غزل المحلة للمطالبة بصرف علاوة الـ10%

تشهد شركة غزل المحلة إضرابا مفتوحا عن العمل، لليوم التاسع على التوالى، وقيام عمال الشركة بإيقاف الماكينات والوقوف داخل المصانع للمطالبة بصرف علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وصرف 90 جنيها بدل غذاء وتجميد نشاط نقابة غزل المحلة والتحقيق مع قيادتها لعدم وقوفهم بجانب العمال فى مطالبهم، على حد وصفهم.

وكان الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد عقدا اجتماعا مع المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة داخل مقر الشركة أمس، الأربعاء، لبحث مطالب العمال، وتم إصدار منشور تضمن تهديدات للعمل بعدم إثبات أسمائهم فى دفاتر الحضور، فى حالة عدم الدخول للمصانع، وفى حالة عدم تشغيل الماكينات سيتم رفع أسمائهم لإدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو ما رفضه العمال وقاموا بتمزيق المنشور.

وطالب كمال الفيومى، أحد العاملين بالمصنع، بتدخل القيادة السياسية لصرف العلاوة للعمال باعتباره حقا مشروعا لهم، وأعلنوا الاستمرار فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.