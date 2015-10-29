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وفاة سيدة صدمها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق فى العاشر من رمضان

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وفاة سيدة صدمها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق فى العاشر من رمضان وفاة سيدة صدمها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق فى العاشر من رمضان
شهد طريق القاهرة الإسماعيلية بالقرب من هايبر وان العاشر حادثة مروعة، بعدم اصطدام سيارة بسيدة تتجاوز 63 عاما أثناء عبورها الطريق وفارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بوقوع حادث تصادم نتج عنه وفاة "اعتماد على ياسين محمد" مواليد 59 ومقيم بالمجاورة 13 مربع سى عمارة 13 ربة منزل، بعدما صدمتها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق، وفارقت الحياة قبل وصولها إلى مستشفى العاشر، تم ضبط صاحب السيارة واحتجازه فى نقطة المصانع بالعاشر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365