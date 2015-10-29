بالصور.. بدء محاكمة 47 متهما بأحداث اقتحام قسم التبين بحلوان

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تستمع المحكمة للشهود بجلسة اليوم.

وأثبتت المحكمة فى محضر جلستها حضور المتهمين الذين تم إيداعهم قفص الاتهام، كما أثبت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وطلب القاضى من المتهمين التواجد بالناحية اليمين من القفص، وطالبهم بالسكوت، وتبين حضور جميع الشهود.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.



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