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النيابة تواجه فتاة مول مصر الجديدة بالمتحرش للتعرف عليه

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النيابة تواجه فتاة مول مصر الجديدة بالمتحرش للتعرف عليه النيابة تواجه فتاة مول مصر الجديدة بالمتحرش للتعرف عليه
يستمع المستشار أسامة مرزوق مدير نيابة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة لأقوال "سمية" الفتاة التى تعرضت للتحرش داخل مول فى منطقة مصر الجديدة، حيث تواجهها النيابة بالمتهم للتعرف عليه.

وكانت نيابة مصر الجديدة، قد قررت أمس احتجاز المتهم بالتحرش بالفتاة لحين مواجهتهما ببعض، ووصول التحريات النهائية الخاصة بظروف وملابسات واقعة التحرش وسؤال أفراد أمن المول.

وفى تحقيقات النيابة، اعترف المتهم بأنه من ظهر بمقطع الفيديو واعترف بتعديه بالضرب على الفتاة، معللا بأنها كانت تتحدث فى الهاتف بصوت عال فالتفت إليها، حيث ظنت أنه يعاكسها وسبته بألفاظ بذيئة مما دفعه لضربها، وأنكر معاكستها.
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مصر 365

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