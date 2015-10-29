بالفيديو.. ريهام سعيد : «حسن راتب هو اللي عملني .. ولا أعتزم رفع دعوى قضائية»

كتبت : عايدة رضوان

قالت الإعلامية، ريهام سعيد، إن تصرف قطع الإتصال من قِبل مذيعة قناة المحور، بمثابة خطأ فادح في حق القناة، ومالكها الدكتور حسن راتب.

وتابعت “ريهام”، أمس “الأربعاء”، خلال حلقة برنامجها “صبايا الخير” المذاع على قناة النهار، تعقيبًا على مداخلتها مع الإعلامية إيمان الحصري، مذيعة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، حديثها عن الدكتور حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، معربةً عن فضله عليها، مشيرةً إلى أنها وليدة قناة المحور: ” الدكتور حسن راتب هو اللي عملني، هو اللي خلاني ريهام سعيد”.

وأضافت ريهام سعيد، أنها لا تعتزم رفع دعوى قضائية أو إثارة بلبلة، مؤكدةً أنها لن تكون المتضرر من ذلك.

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