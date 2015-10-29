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كريم حافظ لـ في الجول: لهذا السبب لا أفكر في العودة للأهلي حاليا

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كريم حافظ لـ في الجول: لهذا السبب لا أفكر في العودة للأهلي حاليا كريم حافظ لـ في الجول: لهذا السبب لا أفكر في العودة للأهلي حاليا

نفى الظهير الأيسر كريم حافظ والمحترف في صفوف فريق أمونيا نيوقسيا القبرصي إمكانية عودته إلى والانضمام لفريقه السابق الأهلي في الموسم المقبل.

وكان حافظ ناشئًا في صفوف الفريق الأحمر ثم التحق بأكاديمية وادي دجلة حتى انضم إلى ليرس البلجيكي وقدم معه مستويات رائعة في العام الفائت وأدى ذلك لانضمامه لمنتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر في يونيو الماضي.

وانضم كريم لصفوف الفريق القبرصي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية لعام على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم اللاعب الشاب هذه الأيام بالعودة إلى مصر من جديد من بوابة الأهلي في ظل توارد تقارير عن رغبة القلعة الحمراء في ضم ظهير أيسر جديد يعين حسين السيد وصبري رحيل.

وفي هذا السياق عقب كريم حافظ لـFilGoal.com "سعيد جدًا في صفوف أمونيا نيقوسيا. أشارك بصفة مستمرة ولذلك لا أفكر في العودة إلى مصر حاليًا".

الدولي المصري الشاب أنهى تصريحاته قائلًا: "هدفي هو الاستمرار في أوروبا، والمحافظة على المستوى الذي أظهر به حاليًا لكي أعود من جديد لمنتخب مصر الأول".

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