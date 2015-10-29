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من المران – بيسيرو يرفع قدرات ثلاثي الأهلي على التصويب من خارج المنطقة

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من المران – بيسيرو يرفع قدرات ثلاثي الأهلي على التصويب من خارج المنطقة من المران – بيسيرو يرفع قدرات ثلاثي الأهلي على التصويب من خارج المنطقة

ركز جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي على رفع قدرات عمرو جمال وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا على التصويب من خارج منطقة الجزاء.

المدرب البرتغالي في تدريب الأهلي يوم الخميس عمل عن قرب مع جمال والشيخ ومؤمن على التصويب من خارج المنطقة.

عمرو جمال يشارك قليلا مع الأهلي هذا الموسم الذي لازال في أوله، وأحمد الشيخ لم يبدأ رحلته الرسمية بعد مع الشياطين الحمر.

أما مؤمن زكريا فيتبادل موقعه في حسابات بيسيرو مع رمضان صبحي.

الأهلي فاز بمباراتيه الأولى والثانية في الدوري المصري، ويصطدم بصقور أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت يوم الأحد المقبل.

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