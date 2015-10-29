الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا وسمير جاهزان للداخلية

تعافى محمود عبد الرازق من متاعبه العضلية وكذا أحمد سمير وبات ثنائي الزمالك الأسبق جاهزا لمساعدة فريقه الحالي الإسماعيلي أمام الداخلية.

الإسماعيلي فاز على الإنتاج الحربي وتعادل مع المقاولون العرب في انطلاقته بالدوري المصري الممتاز تحت لواء احمد حسام "ميدو".

ويلعب فريق الدراويش مباراته الثالثة أمام الداخلية يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلي.

وصرح سيد متولي مدير الكرة بالإسماعيلي لـFilGoal.com "شيكا تعافى. وكذلك أحمد سمير".

وأضاف "نستعد للداخلية بقائمة كاملة بدون إصابات بعدما عاد أحمد سمير وشيكا مع عمر الوحش للتدريبات".

وكان أحمد سمير قد تألق في تجربة ودية للدراويش أمام رأس البر، ما يدفع ميدو لاختياره ضمن قائمة الفريق أمام الداخلية بحسب سيد متولي.