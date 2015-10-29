بالصور.. أمطار غزيرة تغرق شوارع كفر الشيخ.. وغرفة عمليات لمتابعة رفع المياه

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار غزيرة، وامتلأت شوارع دسوق بمياه الأمطار، وتعذر سير المواطنين، ومنهم من التزم منازلهم لعدم استطاعتهم السير بتلك المياه.

ويتابع اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، عملية شفط مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة.

وأكد "بسيونى"، فى تصريحات صحفية، أن عمليات رفع المياه من الشوارع مستمرة فى جميع الأحياء والشوارع، مشيرًا إلى أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة رفع المياه فى حالة استمرار هطول الأمطار، إلى جانب تشغيل جميع صفايات المطر الموجودة بشوارع المدينة ورفع مخلفات المطر أول بأول بتواجد نواب رئيس المدينة وؤساء الأحياء.



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