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«مسرح مصر» تواصل تقديم عروضها بمسرحية «هيصة»

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«مسرح مصر» تواصل تقديم عروضها بمسرحية «هيصة» «مسرح مصر» تواصل تقديم عروضها بمسرحية «هيصة»

تقدم فرقة “مسرح مصر”، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب، عرضًا مسرحيًا جديدًا بعنوان “هيصة”.

و تدور أحداث المسرحية،  في إطار كوميدي ساخر حول شخص يعود من الخارج بعد غياب سنوات مع إبنته ليجد شقيقة يُحاول الإستيلاء على ميراثه بدلاً من أن يهتم به وبعودته بعد سنوات من السفر، وتتابع الأحداث والمواقف بصورة ساخرة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية.
> ويشارك في بطولة مسرحية “حبوب هلوسة”، بجانب النجم أشرف عبدالباقي الفنانين علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وكريم عفيفي، وويزو، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، وسارة عبدالفتاح، ومحمد توب، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

· تُعرض مسرحيات فرقة “مسرح مصر” إسبوعياً كل جمعه الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد السبت الساعة 10:00 مساءً، على قنوات MBC مصر.

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