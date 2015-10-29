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«بروميديا» : الشركة صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري

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«بروميديا» : الشركة صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري «بروميديا» : الشركة صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري


> أعلنت شركة بروموميديا للإعلان و الإنتاج، أنها الوحيدة صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري لمباريات الدوري المصري للموسم ٢٠١٥/٢٠١٦، و ذلك بما وقعته من اتفاقات قانونية و قدمته من التزامات و استثمارات.
> كما دعت شركة بروموميديا، الشركات و القنوات الفضائية و المواقع الالكترونية و الكيانات العاملة في المجال لاستغلال ما تقدمه من فرص مميزة و عروض مثمرة لأطرافها في إطار اتفاقات واضحة و قانونية بما يحفز كل راغب في استغلال هذه الحقوق و الاستفادة منها في إطار من التنظيم و الحماية القانونية.
> وأكدت الشركة، في بيانها، أن هذه الحقوق الحصرية التي يحميها القانون ستمثل إضافة نوعية لسوق الإعلام و الإعلان بما ستتسم بالانضباط و التنظيم في ممارستها استغلالها من جانب الشركة و من ترخص له من جهات .

وأشارت شركة بروموميديا، إلى أنها اتخذت كل التدابير و الإجراءات التي تكفل ردع كل من يخالف القانون بالاعتداء علي هذه الحقوق ليسرق ما ليس له بحق و ليستفيد دون مقابل دون عن غيره ممن استثمروا أموالهم و التزموا أخلاقياً قبل التزامهم بالقانون.

و أضافت الشركة في بيانها، أنها تحرص دائماً على ضمان استمتاع الجماهير الكبيرة المحبة للعبة الأكثر شعبية، و لذلك فقد تعاونت على بث المباريات على قنوات مفتوحة و متاحة للكافة مع شركة بريزنتيشن و قنوات الحياة و قنوات تن.

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