طورئ بكفر شكر استعداد لسقوط الأمطار

أعلن مجلس مدينة كفر شكر حالة الطورئ القصوى استعداد لسقوط الأمطار، حيث قام مجلس مدينة كفر شكر برئاسة محمد الهادي شعبان رئيس مجلس مدينة كفر شكر بتشكيل لجنة من المهندس ناصر عبد المنعم مدير ادارة طرق كفر شكر ورئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر شكر تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة تصريف مياه الأمطار واتخاذ اللازم لإصلاح انظمة الصرف في هذه المناطق لتكون مستعدة لاي طوارئ.

وقال رئيس مجلس مدينة كفر شكر أنه تم بالفعل عمل مناورة لإختبار مدي كفاءة شبكة بالوعات صرف مياه الأمطار، ومدي التأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة في ظل الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى أن المدينة علي استعداد كامل لمواجهة فصل الشتاء.