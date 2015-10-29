أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طورئ بكفر شكر استعداد لسقوط الأمطار

Google+ Print
طورئ بكفر شكر استعداد لسقوط الأمطار طورئ بكفر شكر استعداد لسقوط الأمطار
أعلن مجلس مدينة كفر شكر حالة الطورئ القصوى استعداد لسقوط الأمطار، حيث قام مجلس مدينة كفر شكر برئاسة محمد الهادي شعبان رئيس مجلس مدينة كفر شكر بتشكيل لجنة من المهندس ناصر عبد المنعم مدير ادارة طرق كفر شكر ورئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر شكر تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة تصريف مياه الأمطار واتخاذ اللازم لإصلاح انظمة الصرف في هذه المناطق لتكون مستعدة لاي طوارئ.

وقال رئيس مجلس مدينة كفر شكر أنه تم بالفعل عمل مناورة لإختبار مدي كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار، ومدي التأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة في ظل الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى أن المدينة علي استعداد كامل لمواجهة فصل الشتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل