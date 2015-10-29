"مياه الإسكندرية": لا يوجد انقطاع لمياه الشرب فى العامرية أو برج العرب

أكد المهندس أحمد هاشم رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة مياه الإسكندرية، أن قطاعى العامرية وبرج العرب لم يتم انقطاع مياه الشرب بهما.

وأضاف هاشم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مديرية الرى بالإسكندرية، لم تتقمدم بأى بلاغ إلى شركة المياه حول انهيار جسر ترعة دليل مريوط على الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية.

وكان المهندس سيد شلبى وكيل وزارة الرى بالإسكندرية، قد أكد لـ"اليوم السابع" أن جسر ترعة دليل مريوط لم يتعرض إلى أى انهيار، ونفى تأثر الجسر بحالة الأمطار، مؤكدا أن العمليات التى تجرى بالجسر حاليا هى عمليات صيانة دورية وترميم.