5 خدع لجسم خالٍ من السيلوليت

نريد دائماً الحصول على جسم ناعم وصحيّ من دون سيلوليت أو عيوب لنتمكّن من ارتداء كلّ ما نشاء، وقت ما نشاء، لاسيما في أيام الصيف. ولكننا قد نواجه بعض المشكلات التي تجعلنا نبحث عن الملابس، التي تخفي عيوبنا بدلًا من محاولة علاج هذه العيوب... تخلّصي من هذا الضعف اليوم، وابدئي بالقيام بهذه الخدع الخمس، ليتحوّل جسمك بالتدريج إلى جسم نضر ومشدود وخالٍ من السيلوليت والعيوب الأخرى:

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1-نزع الشعر: قومي بإزالة شعر الجسم، بعد الاستحمام، بالسكر أو الشمع، فهما من أفضل المواد لإزالة الشعر، فضلًا عن أنهما يساعدان على إزالة طبقة الجلد الميت من البشرة، مع إزالة الشعر، ممّا يعطيك جلداً أكثر نعومةً.

2-تقشير الجسم: قومي بتقشير الجسم مرتين أسبوعيًّا؛ وذلك بمزج ملعقة من السكر+ ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة من العسل، ثمّ افركي جسمك بالمزيج جيدًا، وستحصلين على بشرة نضرة وناعمة.

3-تخلصي من سموم وجهك: اغسلي بشرتك بالماء الفاتر باستمرار في هذا الجو الحار لترطيبها، ومرتين يوميًّا بالغسول الخاص بك، حتى لا يسدّ العرق مسامّ بشرتك.

4-ترطيب البشرة: قومي بترطيب بشرة جسمك يوميًّا قبل النوم بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتحافظي على نضارة جسمك باستمرار.

5-للتخلص من السيلوليت: احرصي على استخدام كريمات تحتوي على الرتينوئيدات، لأنه يحفز إنتاج كولاجين البشرة، مما يساعد على شدّها. ويمكنك أيضاً وضع ماسك لبشرتك باستخدام القهوة، مرة أسبوعيًّا؛ وذلك بمزج ملعقة من القهوة +بياض بيضة+ ملعقة من العسل، ووضع المزيج على أمكنة وجود السيلوليت مع التدليك الدائري؛ فذلك يحدّ من علاماته.

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