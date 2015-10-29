أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 خدع لجسم خالٍ من السيلوليت

Google+ Print
5 خدع لجسم خالٍ من السيلوليت 5 خدع لجسم خالٍ من السيلوليت

الأربعاء 28-10-2015 16:01

نريد دائماً الحصول على جسم ناعم وصحيّ من دون سيلوليت أو عيوب لنتمكّن من ارتداء كلّ ما نشاء، وقت ما نشاء، لاسيما في أيام الصيف. ولكننا قد نواجه بعض المشكلات التي تجعلنا نبحث عن الملابس، التي تخفي عيوبنا بدلًا من محاولة علاج هذه العيوب... تخلّصي من هذا الضعف اليوم، وابدئي بالقيام بهذه الخدع الخمس، ليتحوّل جسمك بالتدريج إلى جسم نضر ومشدود وخالٍ من السيلوليت والعيوب الأخرى:

قد يعجبك: بالفيديو: هذا ما حصل مع زينة بعد أن بيّضت وجهها
1-نزع الشعر: قومي بإزالة شعر الجسم، بعد الاستحمام، بالسكر أو الشمع، فهما من أفضل المواد لإزالة الشعر، فضلًا عن أنهما يساعدان على إزالة طبقة الجلد الميت من البشرة، مع إزالة الشعر، ممّا يعطيك جلداً أكثر نعومةً.
2-تقشير الجسم: قومي بتقشير الجسم مرتين أسبوعيًّا؛ وذلك بمزج ملعقة من السكر+ ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة من العسل، ثمّ افركي جسمك بالمزيج جيدًا، وستحصلين على بشرة نضرة وناعمة.
3-تخلصي من سموم وجهك: اغسلي بشرتك بالماء الفاتر باستمرار في هذا الجو الحار لترطيبها، ومرتين يوميًّا بالغسول الخاص بك، حتى لا يسدّ العرق مسامّ بشرتك.
4-ترطيب البشرة: قومي بترطيب بشرة جسمك يوميًّا قبل النوم بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتحافظي على نضارة جسمك باستمرار.
5-للتخلص من السيلوليت: احرصي على استخدام كريمات تحتوي على الرتينوئيدات، لأنه يحفز إنتاج كولاجين البشرة، مما يساعد على شدّها. ويمكنك أيضاً وضع ماسك لبشرتك باستخدام القهوة، مرة أسبوعيًّا؛ وذلك بمزج ملعقة من القهوة +بياض بيضة+ ملعقة من العسل، ووضع المزيج على أمكنة وجود السيلوليت مع التدليك الدائري؛ فذلك يحدّ من علاماته.

تابعي أيضاً:

بالصور: كيف تحوّل مقاتل أميريكي إلى امرأة جميلة؟

بالصور: 30 نجمة لم يخضعن لأيّ عملية تجميل

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه