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صودا الخبز لتنظيف الشعر الدهني

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صودا الخبز لتنظيف الشعر الدهني صودا الخبز لتنظيف الشعر الدهني

الخميس 29-10-2015 15:07

هل سمعتِ يومًا باستخدامات صودا الخبز للعناية بالشعر... ربما لا!
لا يوجد منزل يخلو من هذا المكون الذي يستخدم دائماً للمخبوزات، وفي الكثير من الأعمال المنزلية؛ فلِمَ لا تقومي بتجربته في أمور العناية بالشعر؟ فصودا الخبز يتميّز برخص ثمنه، بالإضافة إلى توفره وسهولة استخدامه.
إليك بعضًا من استخدامات صودا الخبز لشعر صحي ونظيف:

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1.لتنظيف الشعر: تتراكم منتجات العناية بالشعر على فروة الرأس، مما قد يجعل الشعر دهنيًّا ومزعجًا. كل ما عليك فعله للتخلص من هذا الأمر وتنظيف شعرك هو وضع كمية صغيرة من صودا الخبز على الشامبو الخاص بك. اغسلي شعرك كالمعتاد، وستجدي شعرك لامعًا ونظيفًا في الحال.
2.بديل للشامبو الجاف: الشامبو الجاف هو الأفضل لتحصلي على شعر صحي، ونظيف، على الرغم من أنه يتميز بسعره الباهظ؛ لذا يمكنك استبداله بصودا الخبز. كلّ ما عليك فعله هو وضع صودا الخبز على فروه رأسك. دلّكيها بلطف وبحركات دائرية، ثمّ اغسليه كالمعتاد.
3.تنظيف فرشاة الشعر الخاصة بك: إذا أمعنت النظر في فرشاتك الخاصة، ستجدين تراكم الأتربة على قاعدة الفرشاة، فضلًا عن البكتيريا والفطريات التي لا ترى بالعين المجردة. فبدلًا من التخلص من الفرشاة وشراء واحدة جديدة كل بضعة أشهر، فإن كل ما عليك فعله هو وضع الفرشاة في إناء مليء بالماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، واتركيها لمدة ثلث ساعة، ثمّ اشطفيها، واتركيها حتى تجف، وستجدينها نظيفةً تمامًا.

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