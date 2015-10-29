«بان كي مون» يعين الدبلوماسي الألماني – كوبلر – مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رئاسة مجلس الأمن بتعيينه الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا خلفاً للإسباني برناردينو ليون.

وذكرموقع “بوابة الوسط” الليبي اليوم، أن بان كي مون ينتظر موافقة مجلس الأمن غدا /الجمعة / على هذا التعيين ، ومن ثم إعلانه رسمياً .

وأضافت أن الدبلوماسي الألماني كوبلر يبلغ من العمر 62 عاماً ، وكان يعمل سفيراً لبلاده في كل من العراق ومصر ، وترأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو.

كما عمل كوبلر مساعداً لوزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم المتحدة عام 2010 بصفة مساعد المبعوث الأممي إلى أفغانستان ، قبل أن يعين مبعوثاً خاصاً إلى العراق بين عامي 2011 و2013.

يذكر أنه أمام كوبلر فرصة جيدة للنجاح في مهمته الصعبة اذا ما استفاد من أخطاء سلفه المبعوث الأممي الحالي إلى ليبيا برناردينو ليون الذي لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع الليبي بعد مضى عاما كامل من العمل.