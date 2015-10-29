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بدء استقبال النواب الجدد بالبرلمان3 نوفمبر المقبل

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بدء استقبال النواب الجدد بالبرلمان3 نوفمبر المقبل بدء استقبال النواب الجدد بالبرلمان3 نوفمبر المقبل

تبدأ الأمانة العامة، في استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد يدءًا من 3 نوفمبر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

وقال خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، إن استقبال النواب الجدد، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الأسماء الكاملة للنواب الجدد الذين فازوا فى المرحلة الأولى سواء بالنظام الفردي أو القوائم.

وأضاف “الصدر” فى بيان له، اليوم الخميس، أن لجنة استقبال الأعضاء الجدد ستعمل يوميًا حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت لتسجيل بيانات السادة الأعضاء وحصولهم على الكارنيهات، وكذلك تنظيم جولات لتعريفهم بأماكن الجلسات واللجان النوعية .


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