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أساور "بيرلييه" من "فان كليف أند آربلز"

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أساور "بيرلييه" من "فان كليف أند آربلز" أساور "بيرلييه" من "فان كليف أند آربلز"

الأربعاء 28-10-2015 18:01

ناعمة، مستديرة، وامضة، تتحلق الخرزات الذهبية معاً لتكوين ابتكارات أساور "بيرليه" Perlee الجديدة من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels. موكب يتألق عى طول شريط ذهبي رقيق، يكشف عن كل أناقته الأخاذة. تضم المجموعة الآن ثلالة أساور جديدة تماماً. تتألف كل منها من صف براق واحد. تزين هذه الدوائر الثمينة المعصم اما منفردة أو مجتمعة. فيما الوضوح المتمايز للذهب الأبيض يتكامل مع الذهب الأصفر الملوح بلون الشمس. ما يضفي على البشرة هالة مشعة وبريق أخاذ. ويمتزج اللونان بشكل متناغم مع الذهب الوردي. تقديراً لدفء تعبيراته الأنثوية.
ثلاثة ألوان مختلفة من الذهب من أساور "بيرلييه" Perlee لتناسب جميع الأذواق فمنها الذهب الأصفر، الذهب الأبيض، والذهب الوردي.

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سيدتي