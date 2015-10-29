استئصال ورم يزن حوالى 10 كجم من بطن مريض بمستشفى الزهراء الجامعى

نجح فريق من أمهر أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الزهراء الجامعى، التابع لكلية طب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، فى إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم كبير يزن حوالى 10 كيلوجرامات من بطن مريض.

أعلنت ذلك اليوم الخميس، الدكتورة هناء عبد الله حسن عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، موضحة أن مستشفى الزهراء الجامعى تقدم خدمة طبية متميزة بالمجان، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجى للمستشفى جعلها مقصدًا لجميع المرضى خاصة أنها المستشفى الوحيدة التى تقدم الخدمة بالمجان، كما أن الموقع الجغرافى للمستشفى بين المستشفى اليونانى والإيطالى جعلها مقصدا للجميع.

وأضافت أن العملية الجراحية استغرقت حوالى ساعتين تم خلالها استئصال الورم بالكامل، وتم إرساله إلى المعامل المجهزة بالمستشفى لأخذ عينة منه للوقوف على نوعه هل هو ورم حميد أم خبيث؟ فيما خرج المريض من العمليات، ووضع تحت المتابعة الطبية والعناية الفائقة للاطمئنان عليه وتلافى أى مضاعفات قد تصاحب العملية الجراحية، خاصة أنها عملية كبيرة.. وبالفعل تم الاطمئنان على المريض وأن حالته مستقرة.

وبدوره، قال الدكتور سيد مصطفى رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة "إن القسم قام بإجراء عمليات جراحية معقدة لمرضى فقدوا الأمل فى الحياة، والحمد لله تعافوا وتم شفاؤهم"، مشيرًا إلى أن المترددين على مستشفى الزهراء الجامعى يمثلون جميع محافظات مصر مما يعكس أن مستشفيات جامعة الأزهر هى الملاذ الآمن لهم".

وكان المريض قد وصل إلى مستشفى الزهراء الجامعى وهو يشكو من عسر هضم وزيادة بحجم البطن، وبعد الفحص الإكلينيكى تبين أن هناك ورما كبيرا ببطن المريض، وتم على الفور تحويل المريض لعمل الفحوصات اللازمة من الأشعة التليفزيونية والمقطعية التى أكدت صحة التشخيص المبدأى للمريض، وتم حجزه بقسم الجراحة العامة بالمستشفى وتجهيزه وتحضيره للعملية، حيث تم عمل استكشاف جراحى للبطن، وتم استئصال الورم الذى كان ملتصقا بالوريد الأجوف السفلى وعضلات البطن الخلفية.. وكان الورم عبارة عن كيس دهنى خلف الغشاء البريتونى.