أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استئصال ورم يزن حوالى 10 كجم من بطن مريض بمستشفى الزهراء الجامعى

Google+ Print
استئصال ورم يزن حوالى 10 كجم من بطن مريض بمستشفى الزهراء الجامعى استئصال ورم يزن حوالى 10 كجم من بطن مريض بمستشفى الزهراء الجامعى
نجح فريق من أمهر أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الزهراء الجامعى، التابع لكلية طب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، فى إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم كبير يزن حوالى 10 كيلوجرامات من بطن مريض.

أعلنت ذلك اليوم الخميس، الدكتورة هناء عبد الله حسن عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، موضحة أن مستشفى الزهراء الجامعى تقدم خدمة طبية متميزة بالمجان، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجى للمستشفى جعلها مقصدًا لجميع المرضى خاصة أنها المستشفى الوحيدة التى تقدم الخدمة بالمجان، كما أن الموقع الجغرافى للمستشفى بين المستشفى اليونانى والإيطالى جعلها مقصدا للجميع.

وأضافت أن العملية الجراحية استغرقت حوالى ساعتين تم خلالها استئصال الورم بالكامل، وتم إرساله إلى المعامل المجهزة بالمستشفى لأخذ عينة منه للوقوف على نوعه هل هو ورم حميد أم خبيث؟ فيما خرج المريض من العمليات، ووضع تحت المتابعة الطبية والعناية الفائقة للاطمئنان عليه وتلافى أى مضاعفات قد تصاحب العملية الجراحية، خاصة أنها عملية كبيرة.. وبالفعل تم الاطمئنان على المريض وأن حالته مستقرة.

وبدوره، قال الدكتور سيد مصطفى رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة "إن القسم قام بإجراء عمليات جراحية معقدة لمرضى فقدوا الأمل فى الحياة، والحمد لله تعافوا وتم شفاؤهم"، مشيرًا إلى أن المترددين على مستشفى الزهراء الجامعى يمثلون جميع محافظات مما يعكس أن مستشفيات جامعة الأزهر هى الملاذ الآمن لهم".

وكان المريض قد وصل إلى مستشفى الزهراء الجامعى وهو يشكو من عسر هضم وزيادة بحجم البطن، وبعد الفحص الإكلينيكى تبين أن هناك ورما كبيرا ببطن المريض، وتم على الفور تحويل المريض لعمل الفحوصات اللازمة من الأشعة التليفزيونية والمقطعية التى أكدت صحة التشخيص المبدأى للمريض، وتم حجزه بقسم الجراحة العامة بالمستشفى وتجهيزه وتحضيره للعملية، حيث تم عمل استكشاف جراحى للبطن، وتم استئصال الورم الذى كان ملتصقا بالوريد الأجوف السفلى وعضلات البطن الخلفية.. وكان الورم عبارة عن كيس دهنى خلف الغشاء البريتونى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم