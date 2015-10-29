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بالصور.. فرقة «مسرح مصر» تعرض مسرحية «هيصه» غدًا

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بالصور.. فرقة «مسرح مصر» تعرض مسرحية «هيصه» غدًا بالصور.. فرقة «مسرح مصر» تعرض مسرحية «هيصه» غدًا

تعرض فرقة “” بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب، مسرحية “هيصة”، وذلك فى الثامنة مساء غدا الجمعه 30أكتوبر عبر قناة “mbc” مصر.

المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر حول شخص يعود من الخارج بعد غياب سنوات مع إبنته، ليجد شقيقة يُحاول الإستيلاء على ميراثه، بدلاً من أن يهتم به وبعودته بعد سنوات من السفر، وتتابع الأحداث والمواقف بصورة ساخرة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة مسرحية “هيصة”، بجانب النجم أشرف عبدالباقي، الفنانين علي ربيع،حمدي الميرغني، مصطفى خاطر،محمد أسامة “أوس أوس”،كريم عفيفي، ويزو،إبرام سمير،حامد محمد،بيشوي طاهر،مصطفى بسيط،محمد أنور،سارة عبدالفتاح،محمد توب، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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أونا

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