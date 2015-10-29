العليا للانتخابات تتسلم نتائج فرز 9 محافظات فى جولة الإعادة

قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة بدأت منذ صباح اليوم الخميس، فى تلقى نتائج فرز جولة الإعادة من اللجان المحافظات على مستوى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لمراجعتها وتنقيتها، تمهيدا للإعلان عنها غدا الجمعة فى مؤتمر صحفى تعقده الجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشارت المصادر إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تسلمت حتى الآن نتائج فرز 9 محافظات، ولم يتبق سوى نتائج 5 محافظات نائية لم تصل بعد، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات المصريين بالداخل وذلك لإعلان النتائج مجمعة.

وكانت المرحلة الأولى للانتخابات جرت فى 14 محافظة هى "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح"، وذلك للمنافسة على المقاعد الفردية والبالغ عددها 209 مقعدا فى تلك المرحلة .

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