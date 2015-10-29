القضاة المشرفون على الانتخابات يبدأون العودة لمنازلهم بعد انتهاء الفرز

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة، أن المشرفين على جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب من القضاة وأعضاء النيابة العامة، سيبدأون فى العودة إلى منازلهم اليوم الخميس، خاصة من انتهوا من عملية الفرز وإعلان الحصر العددى، فيما سيعود الأعداد الباقية غدا الجمعة، إن لم يتمكنوا من السفر اليوم.

وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى لغرفة عمليات النادى، لـ"اليوم السابع" إن معظم القضاة سيعودون من خلال القطارات، بعد أن وفر لهم النادى تذاكر ذهاب وعودة بالتنسيق مع وزارة النقل، أما القضاة فى المحافظات البعيدة والنائية ستنقلهم طائرات القوات المسلحة.

وأضاف أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا وعملا شاقا فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية التزاما بـأداء هذا الواجب الوطنى، وحرصا على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابى الهام الذى يعد المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق.

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