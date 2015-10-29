الفنانة المعتزلة شهيرة تنتقد «ريهام سعيد».. وتؤكد دعمها لـ«فتاة المول»

“ريهام سعيد تعمل كدة ليه مش فاهمه”،”ولا يهمك يا سميه” .بتلك الكلمات عبرت الفنانة المعتزلة شهيرة عن إستنكارها من قيلم مقدمة برنامج “صبايا الخير”،مؤكدة دعمها لضحية التحرش “سمية طارق” الشهيرة إعلاميا بفتة المول.

وتعليقا على نشر”ريهام” الصورالشخصية للفتاة بدون إذنها،قالت شهيرة “وﻻ يهمك ياسميه كوني شجاعه وكملي للنهايه انتي قويه ونموذج مشرف للبنت المصريه– ولكي حياتك الشخصيه اللي مش من حق أي حد يقتحمها — أنتي بنتي وواقفه معاكي، والكل معاكي وقضيتك، وقضيه التحرش واﻷعتداء قضيه كل بنت في كل بيت — وشكرا لوائل اﻷبراشي لمسانده سميه في قضيتها اﻷنسانيه”

وأضافت النجمه القديرة “نشر صورها الخاصه من اﻷعلام بدون أذنها يودي السجن..ريهام سعيد تعمل كده ليه مش فاهمه –مافكرتش لحظه انها بتعتددي علي خصوصيه بنت بلدها وتعمل لها مشكله من مافيش..ونترك المشكله اﻷصليه التحرش واﻷعتداء ونتدخل في اللي مالناش فيه — ونتسبب في أيذاء بنت بأقتحام موبيلها ونشر صورها الخاصه في اﻷعلام هو فيه كده؟”