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خفر السواحل الإيطالى ينقذ 1000 مهاجر غير شرعى قبالة السواحل الليبية

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خفر السواحل الإيطالى ينقذ 1000 مهاجر غير شرعى قبالة السواحل الليبية خفر السواحل الإيطالى ينقذ 1000 مهاجر غير شرعى قبالة السواحل الليبية

>تمكنت قوات خفر السواحل الإيطالى ، من إنقاذ ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن زوارق صغيرة قبالة السواحل الليبية.

وجاء فى بيان لخفر السواحل الإيطالى بثه الإعلام الليبى اليوم الخميس أن المهاجرين كانوا على متن ستة زوارق مطاطية ومركب صيد خشبى ، وأنقذتهم سفن تابعة لخفر السواحل وأخرى حربية بريطانية وسلوفينية وألمانية تعمل فى إطار العملية الأوروبية "صوفيا" لمكافحة مهربى البشر.

وأضاف أن المهاجرين نقلوا الى سفينتين، إحداهما تابعة له والأخرى نروجية تعمل ضمن المهمة الأوروبية لمراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

يذكر أنه منذ مطلع العام الجارى وصل إلى إيطاليا أكثر من 140 ألف مهاجر، بحسب بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك من بين أكثر من 700 ألف مهاجر وصلوا هذا العام إلى أوروبا بحرا ، فى حين لقى أكثر من 3250 مهاجرا مصرعهم خلال الرحلة، ويحاول المهاجرون الوصول الى جزيرة "لامبيدوزا " الإيطالية التى تبعد عن السواحل الليبية أكثر من 300 كيلومتر.
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مصر 365