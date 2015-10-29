الباييس:مشاركة إيران فى اجتماع فيينا يساهم فى حل الأزمة السورية بالحوار

علقت صحيفة الباييس الإسبانية على إعلان إيران المشاركة فى اجتماع فيينا بشأن الأزمة السورية غدا الجمعة، بوفد يرأسه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقالت إنه من الممكن أن مشاركة إيران يساهم فى التوصل لحل للأزمة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة تكون الأولى التى تحضر فيها إيران الداعم الرئيسى لبشار الأسد، مؤتمرا دوليا بشأن الحرب فى سوريا، وترى إيران أن الأسد له أهمية فى أن يكون جزءا من عملية الانتقال فى البلاد، وهذه هى العقبة الوحيدة فى طريق التوصل لحل سياسى.

وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية ترى أن هذا الاجتماع مناسبة لاختبار جدية موسكو وطهران، فى حين أن أمين مجلس الأمن القومى الإيرانى على شمخانى قال، إن مشاركة بلاده ستكون من دون شروط مسبقة، معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة ينبغى أن يكون عبر الحوار.

ومن ناحية أخرى عارض الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الأربعاء مشاركة إيران فى المحادثات الدبلوماسية السورية فى فيينا إذا لم توافق مسبقا على بيان جنيف، وقال إن وجودها قد يقوض العملية السياسية.

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