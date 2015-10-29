عكرمة صبرى : إسرائيل أزالت تجهيزات كاميرات المراقبة بالمسجد الأقصى

>صرح خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى بأن قوات إسرائيلية "أجبرت" موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على إزالة ما قاموا بتركيبه أمس لأغراض نصب كاميرات المراقبة فى المسجد الأقصى "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد".

ونقلت صحيفة "الغد" اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى عنه القول :"بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع فى وضع الأسلاك المهيئة لنصب كاميرات المراقبة فى المسجد الأقصى ، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردنى والإسرائيلى من خلال الإدارة الأمريكية".

وأضاف :"إلا أن قوات الاحتلال أجبرت موظفى دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه" ، لافتاً إلى "محاولتهم تولى مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم ، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى ، وهو أمر مرفوض فلسطينيا".

وبين أن "الوضع فى الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً ، أسوة بكامل الأراضى المحتلة" ، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التى لا تزال قائمة".

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