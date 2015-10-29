اعتقال شخص انتحل شخصية الأميرة سلمى زوجة الملك محمد السادس بالمغرب

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على شخص محترف فى تقليد الأصوات النسائية والرجالية، وذلك بعد قيامه بانتحال شخصية زوجة الملك محمد السادس ملك المغرب، وأجرى مكالمة هاتفية مع بطل العالم الحالى للملاكمة، حسبما قال موقع "20 مينيت" الإخبارى الفرنسى.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطنى، إن المشتبه به انتحل شخصية الأميرة سلمى زوجة الملك الدولة "محمد السادس"، فى محاولة منه للنصب على الملاكم المغربى محمد ربيع، وكان الأمر انكشف بعد أن قال البطل المغربى فى لقاء تليفزيونى يوم 15 أكتوبر الجارى، إن الأميرة سلمى هنأته وقدمت له الدعم، وهذا ما لم يحدث فى الواقع مما جعل السلطات تبحث فى الأمر حتى تم القبض على المتهم.

وقال الموقع ذاته، إن المتهم قام بانتحال صفة شخصيات سياسية مشهورة، وقام بالنصب على عدد كبير من الضحايا، وأكد الموقع أنه تم القبض عليه السبت الماضىى وصدر الحكم ضده يوم الاثنين بالسجن لمدة خمس سنوات لاستخدامه موهبة تقليد الأصوات فى أعمال النصب والاحتيال.



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