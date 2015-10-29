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نبيل العربى يستقبل الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق

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نبيل العربى يستقبل الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق نبيل العربى يستقبل الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق

>استقبل الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ أمس، الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى فى العراق.

استعرض اللقاء تطورات الأوضاع فى العراق وضرورة العمل المشترك من أجل محاربة الإرهاب والغلّو الفكرى المتطرف. كما تطرق اللقاء إلى المعاناة الإنسانية الصعبة للنازحين العراقيين جرّاء العنف والإرهاب، والذين بلغت أعدادهم أكثر من 3 ملايين نازح.

ودعا الشيخ الهميم-حسبما ذكر بيان لجامعة الدول العربية اليوم، الدول العربية إلى تقديم الدعم والعون إلى العراق لمساعدته على تلبية احتياجات هؤلاء النازحين، وخاصة قبل موسم الشتاء؛ حيث تتضاعف المعاناة الإنسانية لهؤلاء النازحين.

من جهته، أكد الأمين العام على دعم الجامعة العربية للعراق، وهو ما أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن. كما أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة من خلال استراتيجية عربية شاملة لا تقتصر على النواحى الأمنية والعسكرية فقط، وإنما الفكرية والثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها من النواحى الهامة التى تساعد فى القضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره من المجتمعات العربية.

كما أكد الأمين العام على أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية الوسطية فى نشر المبادئ السمحة للدين الإسلامى الحنيف وتنقيح صورة الإسلام من التشويه الذى لحق بها جرّاء أنشطة الجماعات المتطرفة.
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