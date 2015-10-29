خادم الحرمين الشريفين للإعلاميين: "هاتفى مفتوح لكم دائمًا"

>استقبل خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر اليمامة، أمس، وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفى، وعددًا من كبار المثقفين، ورؤساء تحرير الصحف والكتاب، والإعلاميين، حيث أكد لهم الملك سلمان أن مجالسه وأذنه وهاتفه مفتوحة لهم دائمًا.

وقال الملك سلمان فى كلمة وجهها للحضور نقلتها قناة العربية: "يسرنى أن أكون معكم فى هذا اليوم ونحن والحمد لله، مجتمع متماسك، ومثقفونا وإعلاميونا وكل العاملين فى كل مكان الحمد لله إخوة متحابون متعاونون على الحق والتقوى".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "نحن يا إخوة وأخوات يا أبناء وبنات فى بلد الإسلام والمسلمين، بلدنا قبلة المسلمين، لذلك يجب أن يكون إعلامنا دائمًا كما نحن سائرون على نهج الكتاب والسنة الذى قامت عليه هذه الدولة، والذى هو أساس اتجاه كل مسلم فى العالم خمس مرات لمكة المكرمة، مهبط الوحى ومنطلق الرسالة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهمية بأن يكون مثقفونا على خلفية وهم كذلك إن شاء الله على خلفية كاملة بأهمية هذا البلد الكبرى".

وأكد على أن "المملكة تشكل الجزء الأكبر من الجزيرة العربية، وهى منطلق العرب ومن ثم المنطلق للكتاب والسنة وأقول دائمًا وأكررها يكفى العرب عزًا أن يكون القرآن نزل على نبى عربى فى أرض عربية بلغة عربية، هذه نعمة كبرى ولكنها مسئولية أكبر علينا، يجب أن نربى شبابنا وأبناءنا وبناتنا على أن يعرفوا ويتأكدوا ما هى أهمية بلدهم".

وتابع: "نحن نتمتع بالأمن والاستقرار، ويأتينا حجاج بيت الله والمعتمرون والزوار آمنين مطمئنين بين مكة والمدينة بأمن واستقرار، يمشون من البحر الأحمر إلى الخليج هم كذلك، ويمشون من الجنوب إلى الشمال هم كذلك، نعمة من ربنا يجب أن نحمد الله عليها، لكن لم تأت إلا أن هذه الدولة التى نحن فيها الآن عندما أقامها عبد العزيز وتبعه أبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله قامت على الكتاب والسنة".

وختم الملك سلمان كلمته بالقول إن "منطلقنا واحد شعب ودولة، وأحب أن أقول لكم يا إخوان نحن نتحمل المسئولية الآن، وولى العهد وأبناؤنا معى فى تحمل المسئولية، ورحم الله من أهدى إلى عيوبى، أى شىء ترون له أهميته فأهلا وسهلا، التليفون مفتوح والأذن مفتوحة والمجالس مفتوحة وأقول مرة ثانية أرحب بكم وأحييكم وأراكم دائمًا إن شاء الله على الخير والبركة وأسأل الله التوفيق للجميع".

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