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إنهيار جزئى بجسر ترعة دليل مريوط بالإسكندرية وطوارئ بالرى

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إنهيار جزئى بجسر ترعة دليل مريوط بالإسكندرية وطوارئ بالرى إنهيار جزئى بجسر ترعة دليل مريوط بالإسكندرية وطوارئ بالرى
قرر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، الغاء أجازات المهندسين بمحافظة الاسكندرية، بعد انزلاق جسر ترعة دليل مريوط أمام محطة مريوط 2 علي الحدود الادارية لمحافظة الإسكندرية، وارسال معدات الوزارة الى الموقع، والاستمرار في التواجد حتى إنتهاء تدعيم الجسر كحل مؤقت لحين التدعيم الكامل عقب انتهاء موجة الأمطار الحالية.

وتلقي الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري تقرير صباح اليوم من إدارة الصرف بالمنطقة بوجود بوادر لإنزلاق بطول 15 متر في الجسر المشترك بين مصرف تعمير الصحاري وترعة دليل مريوط، وذلك بسبب الأمطار التي تعرضت لها المنطقة مساء امس وحتي اليوم.

ونجحت جهود الوزارة في السيطرة علي الانزلاق الذى كاد أن يتعرض له جسر ترعة دليل مريوط أمام محطة مريوط 2 علي الحدود الادارية لمحافظة الإسكندرية، ومازالت اجراءات تدعيم الجسر بالأحجار مستمر حتي الأن للتأكد التام من ثبات الجزء المعرض للإنزلاق.

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مصر 365