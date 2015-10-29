غرفة عمليات الوزراء ترصد خروقات الإعادة.. وتؤكد: لم تؤثر على الانتخابات

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فى بيان ختام لها عن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، أنه تم رصد على مدار اليوم الثانى لجولة الإعادة تأخر وصول عدد قليل من القضاة لمقار لجانهم الانتخابية، إلا أنه تم حل جميع المشكلات التى أعاقت انتظام عملية الاقتراع سواء بحضور القضاة أو ضم بعض اللجان الانتخابية ومحاولة شراء الأصوات الانتخابية للناخبين بمقابل مادى أمام مجمع المدارس بمدينة العمال بمحافظة الجيزة، وتم توجيه قوة أمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رصد اختراق سيارة بداخلها ثلاثة أفراد للحواجز الأمنية الأمامية لمدرسة طه حسين الإعدادية-قسم شرطة محرم بك، وتم ضبط الجناة فى حالة "سُكر" وتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة ونقل قاضى لجنة (86) بقرية السليمات بأبو تشت بمحافظة قنا إلى المستشفى نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وتم إغلاق اللجنة لمدة نصف ساعة، ثم تم استئناف العمل بها على الفور وحدوث مشاجرة بين أنصار مرشحين أمام لجنتين بمركز ومدينة الزينية قبلى بالأقصر، ولكن لم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية بهما نظراً للتدخل السريع من جانب قوات تأمين اللجان.

ورصد حدوث مشاجرة أمام لجنتين بمدرسة الجدية الابتدائية الجديدة بمركز رشيد بالبحيرة، ولكن لم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية بهما، نظراً للتدخل السريع من جانب قوات تأمين اللجان، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى لمدة 25 دقيقة عن إحدى اللجان بمدرسة قادوس العوامر بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، ولكن لم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية بها.

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