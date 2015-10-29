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فقر الدم أهم أسباب تساقط الشعر

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فقر الدم أهم أسباب تساقط الشعر فقر الدم أهم أسباب تساقط الشعر
يؤثر فقر الدم على العديد من وظائف الجسم الحيوية، كما يؤثر أيضًا فقر الدم على صحة الشعر والبشرة بصورة مباشرة.

أسباب الإصابة بفقر الدم

عن أسباب الإصابة بفقر الدم تقول أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة هديل جهاد، إن عدم الحصول على العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات، يعد السبب الرئيسى للإصابة بفقر الدم، كما أن مشاكل الجهاز الهضمى والتمثيل الغذائى، قد يعدا من أهم مسببات الإصابة بفقر الدم.

تأثير فقر الدم على تساقط الشعر


>أما عن تأثير مرض فقر الدم على مشاكل الشعر تقول هديل، إن الشعر والأظافر يعدان من أول الأعضاء تأثرًا بفقر الدم، حيث يتعامل الجسم مع تلك الأعضاء كونها الأقل أهمية بين أعضائه، ولذا فعند الإصابة بفقر الدم يبدأ الجسم بالتوقف عن إمداد تلك الأعضاء بالعناصر الأساسية، ويوفرها لأعضاء أكثر أهمية بالنسبة له كالكبد والكلى.

من هنا تبدأ تلك الأعضاء بالتأثر سلبا بفقر الدم ونقص العناصر التى تحصل عليها وتبدأ مشكلة تساقط الشعر فى الظهور .

علاج فقر الدم


>يتم علاج فقر الدم من خلال تحديد النقص فى العناصر وتعويضها بالعلاجات والفيتامينات البديلة، وتوضح هديل أن توقف تساقط الشعر ونموه مرة أخرى يتأثر بتلك العلاجات بصورة متأخرة، نوعا ما نظرا لأن الجسم يبدأ بتعويض النقص الناتج عن فقر الدم للأعضاء الأكثر أهمية بالنسبة له، ثم يتجه بعد فترة لعلاج تأثير فقر الدم على الأعضاء الأخرى كالشعر والأظافر، وهو ما يعنى ضرورة الاستمرار على تناول العلاجات التعويضية لفقر الدم لفترات طويلة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى نبدأ بعدها فى ملاحظة النتائج.
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