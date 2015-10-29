أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب نفسى ألمانى: ليس كل أطفال اللاجئين يحتاجون لعلاج من الصدمة

Google+ Print
طبيب نفسى ألمانى: ليس كل أطفال اللاجئين يحتاجون لعلاج من الصدمة طبيب نفسى ألمانى: ليس كل أطفال اللاجئين يحتاجون لعلاج من الصدمة
مر الكثير من أطفال اللاجئين فى مواطنهم أو خلال طريق فرارهم إلى أوروبا بظروف سيئة للغاية، ويعانى عدد ليس قليلا منهم من الصدمة.

ويسلط مؤتمر لأطباء نفسيين ألمان مختصين بالعلاج النفسى للأطفال والمراهقين اليوم، الخميس، فى مدينة ماينتس الألمانية، الضوء على نوعية التحديات التى تقع على عاتقهم فى التعامل مع أطفال اللاجئين.

وأعرب رئيس الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والمراهقين والطب النفسى الجسدى والعلاج النفسى جوندولف بيرج فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن رأيه بأنه مقتنع أن الكثير من هؤلاء الأطفال يمكنهم استيعاب الظروف التى مروا بها بقواهم الخاصة بدون تلقى علاج، إذا ما كانوا يعيشون فى محيط اجتماعى آمن.

وقال بيرج لـ(د.ب.أ)، إنه سوف يمكن للكثير من هؤلاء الأطفال التعامل مع ظروفهم بدون مساعدة من جانب شخص متخصص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365