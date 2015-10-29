طبيب نفسى ألمانى: ليس كل أطفال اللاجئين يحتاجون لعلاج من الصدمة

مر الكثير من أطفال اللاجئين فى مواطنهم أو خلال طريق فرارهم إلى أوروبا بظروف سيئة للغاية، ويعانى عدد ليس قليلا منهم من الصدمة.

ويسلط مؤتمر لأطباء نفسيين ألمان مختصين بالعلاج النفسى للأطفال والمراهقين اليوم، الخميس، فى مدينة ماينتس الألمانية، الضوء على نوعية التحديات التى تقع على عاتقهم فى التعامل مع أطفال اللاجئين.

وأعرب رئيس الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والمراهقين والطب النفسى الجسدى والعلاج النفسى جوندولف بيرج فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن رأيه بأنه مقتنع أن الكثير من هؤلاء الأطفال يمكنهم استيعاب الظروف التى مروا بها بقواهم الخاصة بدون تلقى علاج، إذا ما كانوا يعيشون فى محيط اجتماعى آمن.

وقال بيرج لـ(د.ب.أ)، إنه سوف يمكن للكثير من هؤلاء الأطفال التعامل مع ظروفهم بدون مساعدة من جانب شخص متخصص.