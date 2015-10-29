"أنت مش أنت وأنت جعان".. 10 حيل تخليك تسيطر على جوعك

يعانى البعض من الشعور الدائم بالجوع، والرغبة الدائمة فى تناول الطعام، ودائمًا ما يفكر بأصناف الطعام وروائحها ومذاقها، وهؤلاء يصعب عليهم السيطرة على جوعهم، والتحكم فى إحساس الشبع لديهم، إما لاعتيادهم الخاطئ على هذا النمط الغذائى، أو لإصابتهم ببعض الأمراض، أو الشره المرضى، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر أخصائى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، ناصحة بعدة حيل غذائية وأطعمة ومشروبات يمكن من خلالها السيطرة على الشعور بالجوع:

1. البقوليات مثل الفول والحمص والعدس غنية جدًا بالبروتين وتحتوى أيضًا على ألياف طبيعية، وهى تحتاج وقتا طويلا لهضمها.

>2. الشوفان: إضافة الشوفان إلى منتجات الألبان كاللبن الدافئ، يضمن شعورك بالشبع لفترات طويلة.

>3. الماء: تناول الماء قبل الوجبات يساعد على الشعور بالشبع ويملأ المعدة خصوصًا الماء الدافئ.

>4. الفلفل الحار: الأبحاث الحديثة أثبتت مؤخرًا أن إضافة معلقة صغيرة من الفلفل الحار، الأسود أو الأبيض، إلى الوجبات المختلفة يزيد من شعورك بالشبع والامتلاء.

>5. المكسرات: كاللوز والفستق غنية للغاية بالبروتين والألياف والتى تساعد على السيطرة على الشهية، ولكن بحساب، ما لا يتعدى بعض الحبات.

6. بذور الكتان: أحد أهم أنواع الألياف التى تساعد على الشعور بالشبع، كما أن احتواءها على الأوميجا 3 وأوميجا 6 يساعد على تقليل الشهية.

>7. الخضراوات الورقية: تساعد على الشعور بالامتلاء لذا كان طبق السلطة أهم أطباق المائدة، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء والألياف.

>8. الشاى الأخضر: أحد أهم المشروبات التى ينصح بها على الدوام للشعور بالشبع، فهو يحتوى على مضادات أكسدة طبيعية، كما يساعد على التقليل من تخزين الدهون فى الجسم.

>9. البيض: أحد أهم الأطعمة التى ينصح بها لمتبعى الريجيم، فالبروتين أهم مكونات البيض، مما يساعد على كبح جماح الشهية والسيطرة على الشعور بالجوع الدائم.

>10. التفاح الأخضر: أحد أهم أنواع الفاكهة التى تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ليس هذا فقط بل يساعد على زيادة معدل الحرق، ويساعد على التخلص من المزيد من الدهون كلما تناوله الشخص، ويفضل تناول ثمرتين على مدار اليوم.