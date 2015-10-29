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" هيئة المعاشات " تقر البيانات المالية للربع الثاني من 2015

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" هيئة المعاشات " تقر البيانات المالية للربع الثاني من 2015 " هيئة المعاشات " تقر البيانات المالية للربع الثاني من 2015

أقر مجلس الإدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة .. البيانات المالية المرحلية للهيئة للربع الثاني من العام الجاري 2015.

  كما استمع المجلس خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري الذي عقد في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي - إلى تقرير من إدارة الهيئة عن نظام تحصيل الاشتراكات الألي الجديد بجانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم .. ثم ناقش المجلس جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة  بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه فيما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على آخر المستجدات فيما يخص خطة الهيئة إفتتاح مركزين للخدمة في إمارتي رأس الخيمة و الفجيرة تسهيلا على المتقاعدين والمستحقين والمشتركين للحصول على خدماتها في المنطقة الشمالية من الدولة.

 يذكر أن عدد المشتركين في الهيئة حتى أكتوبر الجاري بلغ  86  ألف مشترك من المواطنين العاملين في القطاعين الاتحادي والمحلي .. إضافة إلى القطاع الخاص بينما بلغ عدد المتقاعدين 20 ألفا و 377  متقاعدا وعدد المستحقين  18 ألفا و285  مستحقا .. فيما تدير الهيئة ملفات  10 آلاف و354  متقاعدا ومستحقا من العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.
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