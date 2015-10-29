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كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة

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كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية،  اليوم /الخميس/ أن سول فازت بدورة رابعة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة تبدأ من عام 2016 إلى أواخر عام 2018.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن فوز البلاد جاء خلال جلسة الاقتراع التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بنيويورك الليلة الماضية.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة عضوا من 5 مناطق وهي (آسيا، وأفريقيا، وشرق أوروبا، وغرب أوروبا، وأمريكا اللاتينية)، وفازت 18 دولة بالعضوية في الجلسة.

وتنافست 7 دول على 5 مقاعد شاغرة في المنطقة الآسيوية في المجلس، وهي (كوريا الجنوبية، ومنغوليا، وقرغيزستان، ولاوس، وباكستان، والفلبين، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وفازت منها (كوريا الجنوبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والفلبين، وقرغيزستان، ومنغوليا) بعضوية المجلس.

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