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محافظ بورسعيد: تخصيص 223 فدانا للمساهمة في إنتاج الغاز الطبيعي

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محافظ بورسعيد: تخصيص 223 فدانا للمساهمة في إنتاج الغاز الطبيعي محافظ بورسعيد: تخصيص 223 فدانا للمساهمة في إنتاج الغاز الطبيعي

أرشيفية

أعلن اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، أنه تمت الموافقة على تخصيص 223 فدانا لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لاستغلالها في معالجة وإنتاج الغاز المكثف بمنطقة امتياز “شروق” بالبحر المتوسط، ويأتى ذلك بهدف تقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج وتقليل عملية استيراد الغاز.

وأوضح المحافظ – خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الخميس – أن الرئيس عبد الفتاح مهتم بشكل كبير بهذا المشروع القومي، وطالب من شركة “إيني” الإيطالية المكتشفة لحقل الغاز بمياه البحر المتوسط ببدء ضخ الغاز خلال سنتين بدلا من ثلاث سنوات، ونوه بأن أولوية التعيين ستكون لأهالي بورسعيد على أن يتم الاستعانة بالتخصصات النادرة من خارج المحافظة.

يذكر أن شركة “إيني” الإيطالية،  أعلنت عن اكتشاف حقل غاز بميناء البحر المتوسط يبلغ مساحته 100كم، والذي يضمن احتياطات أصلية بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي بميناء البحر المتوسط.

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