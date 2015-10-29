حسام مغازى يكرم مشرف فنى بالرى أنقذ ترعة المنصورية من التلوث

كرم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، مشرف فنى نجح فى إيقاف ثلاث سيارات نقل كانت تنقل مخلفات لتلقى بها فى ترعة المنصورة بالجيزة.

والتقى مغازى بالمشرف الفنى وشكره على مجهوده فى حماية مجرى هام من المجارى المائة وقام بتسليمه مكآفة مالية.

>وترجع أحداث الواقعة أنه تلاحظ قيام بعض عربات النقل الثقيل برمى مخلفات ردم داخل ترعة المنصورية ليلا فى المسافة (من كوبرى عز عند ك11 حتى معسكر بنى سويف ك9 ) ونتج عن ذلك إعاقة مرور المياه داخل المجرى المائى للترعة.

وبناء على توجيهات المهندس أحمد أبوزينة وكيل الوزارة برصد وتصوير تلك العربات وبمعاونة المهندس جمال الباز مدير عام رى الجيزة والمهندسة سماح خليفة مديرة هندسة رى الجيزة قام محمد ابوعيسى المشرف الفنى برى الجيزة بعمليات المراقبة والملاحظة فى أوقات مابعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا وتم رصد أول ثلاث عربات وتصويرهم وتوثيق عمليه القاء الردم داخل ترعة المنصورية، وقام ابوعيسى بإعتراض العربة الثالثة فجرا وإصطحابها لمعرفة المقاول وصاحب الموقع الذى تم منه أخذ نواتج الردم.

>وتبين أن الردم عبارة عن نواتج تطهير مصرف أبو مسلم التابع لصرف الجيزة وتم تصوير الحفار الذى يقوم بالتطهير، فيما تم تحرير محضر رقم 147 لسنة 2015 رى الجيزة مرفق به المستندات وصور العربات والحفار.

وأكد مغازى وفق تصريحات صحفية، أهمية قيام كافة العاملين بالوزارة بواجبهم نحو حماية المجارى المائية وعدم التهاون مع أى محاولات للتعدى على النيل او فروعه.

موضوعات متعلقة ..

>ضبط 3 سيارات تلقى بمخلفات تطهير مصرف على ترعة "المنصورية"

>

>